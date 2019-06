In der Theorie klingt das sehr einleuchtend. Praktisch stellt sich aber sicher die Frage: Wollen Menschen wirklich so wohnen oder träumen die meisten nicht doch wahlweise von der großen, ruhig und zentral gelegenen Altbauwohnung mit Balkon oder dem Einfamilienhaus mit eigenem Garten? Zwischen 2011 und 2017 waren immerhin etwa die Hälfte des neu gebauten Wohnraums Ein- und Zweifamilienhäuser.

Die Ressource Land ist endlich, und damit auch das Bauland. Man muss sich vor Augen führen, dass Platz, dass ein Einfamilienhaus Luxus ist, vielleicht sogar Verschwendung. Die Wohnungsknappheit hat auch damit zu tun, dass der Einzelne immer mehr Fläche in Anspruch nimmt, bald 50 Quadratmeter. In den angesprochenen Gründerzeitvierteln lebten früher drei oder vier Mal so viele Menschen wie heute. Aus all diesen Gründen braucht es ganz viele gebaute Beispiele, wo man erleben kann, was es bedeutet, mit einem Handwerker und einem Mehrgenerationenprojekt in einem Gebäude zu leben, sich vielleicht Küche und Wohnzimmer als Gemeinschaftsraum mit anderen zu teilen. Da sind wir Architekten und Stadtplaner gefragt.