Statistikamt Wohnimmobilienpreise so gering gestiegen wie seit 2015 nicht

Die Preise für Wohnimmobilien sind im dritten Quartal so langsam gestiegen wie seit sieben Jahren nicht mehr. Sie erhöhten sich von Juli bis September um durchschnittlich 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im zweiten Quartal hatte es noch einen fast doppelt so starken Anstieg von 9,7 Prozent gegeben. Gemessen am Vorquartal waren Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser im Schnitt um 0,4 Prozent günstiger zu haben.