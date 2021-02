Statistisches Bundesamt Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäuser ist weiter gesunken

Von den insgesamt rund 256.000 bereits fertiggestellten Wohnungen im Jahr 2019 entstanden zwar 40 % in Ein- und Zweifamilienhäusern. Doch der Trend war in den vergangenen Jahren rückläufig: Seit 2005 sinkt der Anteil der Wohnungen in Ein- oder Zweifamilienhäusern zugunsten von Unterkünften in Mehrfamilienhäusern. Im Jahr 2015 entstanden erstmals seit 1997 wieder mehr Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, wie die Wiesbadener Behörde am Donnerstag mitteilte.