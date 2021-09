Statistisches Bundesamt Immobilienpreise in Deutschland steigen so stark wie nie seit 2000

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im Frühjahr so stark gestiegen wie mindestens seit Beginn des Jahrtausends nicht mehr. Sie lagen zwischen April und Juni im Schnitt um 10,9 Prozent über dem Vorjahresquartal, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Dies sei das größte Plus seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich gegenüber dem Vorquartal im Schnitt um 3,7 Prozent. „Die Preise stiegen sowohl in den Städten als auch in ländlichen Regionen deutlich.“ Trotz der Corona-Krise ist derzeit kein Ende der Entwicklung abzusehen.