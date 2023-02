Steigende Bauzinsen: So retten Sie Ihren Immobilienkredit

Wenn die Sollzinsbindung bald ausläuft, sollten Kreditnehmer bei Mitbewerbern anfragen, welche Konditionen sie bekommen können. Zwar könnte die Kreditaufnahme bei anderen Banken schwierig werden, wenn die Immobilie an Wert verloren hat und die Bank deswegen Risikoaufschläge beim Zins verlangt. Noch ist das aber eher ein theoretisches Risiko: Auch wenn die Immobilienpreise im Laufe des Jahres fallen könnten, so liegen sie in den meisten Fällen noch deutlich über dem Niveau, zu dem der Kredit abgeschlossen wurde. Außerdem ist ja ein Teil des Darlehens bereits getilgt. Damit sinkt der Beleihungsauslauf, also das Verhältnis von Darlehenshöhe zum Beleihungswert der Immobilie und die Kreditbedingungen verbessern sich. Natürlich können sie auch bei ihrer Hausbank bleiben: Der bisherige Kreditgeber überprüft bei einer Anschlussfinanzierung den Immobilienwert und die Bonität normalerweise nicht neu. Das kann teils dafür sprechen, ihm die Treue zu halten.



