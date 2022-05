Steigende Energiepreise Heizkosten: So viel Nachzahlung droht Mietern

Die Nachzahlungen, die Ista für Ölheizungen errechnet hat, sind im Durchschnitt höher als die für Erdgasheizungen. Das liegt zum einen am höheren Brennstoffverbrauch. Denn Heizen mit Erdgas ist bei gleicher Raumtemperatur in der Regel effizienter als mit Heizöl. Zudem sind Ölheizungen in Regionen mit kälteren Wintern wie in Bayern und Baden-Württemberg stärker verbreitet.