Steigende Immobilienpreise Der Immobilien-Boom und die Lehman-Parallele

In zwei Drittel der europäischen Länder stiegen die Preise für Wohnraum demnach noch stärker als in Deutschland. Dabei hält der Analyst schon die Preise hierzulande für überzogen, genauer: für 15 Prozent über dem tatsächlich gerechtfertigten Wert.



Am drastischsten gestiegen sind die Preise in Ungarn, wie Daten von Eurostat belegen. Die Preissteigerungen dort sind zweistellig – und das seit Jahren. Auch in Portugal, Luxemburg, Tschechien und Kroatien war die Teuerungsrate mit neun Prozent vergleichsweise hoch. In Deutschland hingegen stiegen die Immobilienpreise vergangenes Jahr „nur“ noch um fünf Prozent.