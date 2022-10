Steigende Zinsen, sinkende Immobilienpreise Baukredite: Ohne Zusatz-Sicherheiten droht der Zwangsverkauf

Es knirscht am Immobilienmarkt. In einigen deutschen Städten schmelzen in bestimmten Wohnlagen bereits die Preise ab. Die Schweizer Großbank UBS warnte kürzlich vor Blasen am Frankfurter und Münchener Immobilienmarkt. Noch ist ein landesweiter Immobiliencrash zwar nicht in Sicht. Dennoch sind die Banken, die Baukredite vergeben, wachsamer geworden. Sie schauen genauer hin, welche ihrer Kreditnehmer Haus oder Wohnung möglicherweise zu teuer gekauft haben. Sie analysieren auch, in welchen Regionen es zuletzt besonders viele Zahlungsausfälle gegeben hat.