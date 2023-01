Steuererklärung Der Grundsteuer-Albtraum wird nicht mit dem Januar enden

Ein Beispiel: Die Bundesländer geben Immobilieneigentümern online Zugriff auf die Bodenrichtwerte, die meist für die Grundsteuererklärung benötigt werden. Gemarkungsnummer, Grundbuchblatt, Zähler und Nenner des Flurstücks... all so kryptische Daten, mit denen Normalsterbliche im Alltag sonst wenig zu tun haben, die sie aber für die Erklärung meist brauchen, können dort abgefragt werden. An dieser Stelle hat die Grundsteuerreform die Digitalisierung beschleunigt. Vorher war der digitale Zugriff auf diese Daten oft nur kostenpflichtig möglich.