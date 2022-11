Steuerreform Der unendliche Grundsteuermurks zerstört Vertrauen

Es ist ein weiteres Kapitel in einer unrühmlichen Geschichte. Erst brach im Juli das Onlineportal der Finanzverwaltung zusammen, weil zu viele Eigentümer gleichzeitig ihre Grundsteuererklärungen abgeben wollten. Dabei war der Rücklauf an Erklärungen eigentlich noch zu gering. Dann wurde zunehmend Unmut laut, weil die Onlineformulare reichlich kryptisch sind. Vor allem in all jenen Bundesländern, die sich für ein vom Bund entwickeltes Modell zur Grundsteuer entschieden hatten und keine eigenen, abweichenden Berechnungsmodelle nutzen.