Steuerreform Sechs Dinge, die Sie über die neue Grundsteuer wissen müssen

„Entweder bin ich zu blöd oder das Programm“, klagt ein Immobilieneigentümer in einem Forum des staatlichen Steuerportals Elster. Das Forum mutiert gerade zu einer Selbsthilfegruppe für all jene, die sich mit der Grundsteuererklärung herumärgern müssen. Weil die bisherige Berechnungsgrundlage der Grundsteuer auf alten Werten beruht und für verfassungswidrig erklärt wurde, müssen jetzt Angaben zu allen 36 Millionen bebauten und unbebauten Grundstücken in Deutschland erhoben werden. 2025 soll die neue Grundsteuer in Kraft treten.