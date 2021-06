Streit um Mietspiegel Die Praxis zeigt: Mietspiegel sind oft weit vom Markt entfernt

Der Eigentümerverein Haus und Grund kritisiert den Beschluss Münchens. „Offensichtlich waren der Stadt die erhobenen Mieten zu hoch“, sagt Rudolf Stürzer, Vorsitzender von Haus und Grund in München. Haus und Grund vermutet, dass beruflich ausgelastete Gutverdiener vor Corona in den Umfragen zum Mietspiegel unterrepräsentiert waren, weil sie während der Befragungen nicht zu Hause erreichbar waren. Die während der Coronapandemie erhobenen Daten seien durch mehr Homeoffice-Arbeit näher an der Realität gewesen. Nachprüfen lässt sich das nicht, denn die Stadt, so Haus und Grund, habe die erhobenen Daten vernichtet. Stürzer erwartet beim Münchner Mietspiegel 2023 einen kräftigen Aufschlag bei den Mieten.



Auch in Berlin gab es viel Wirbel um den Mietspiegel. Wegen des Mietendeckels wollte der rot-rot-grüne Senat zunächst keinen neuen Mietspiegel. Denn Mieten, die gesetzlich festgezurrt sind, dürfen nicht in die Mietspiegel einfließen. Der Mietendeckel betraf immerhin 1,5 von 2,0 Millionen Mietwohnungen in Berlin; ein aussagekräftiger Mietspiegel war so kaum noch möglich. Das Bundesverfassungsgericht kippte jedoch den Mietendeckel. Im Mai stellte der Berliner Senat dann doch einen neuen Mietspiegel vor. Allerdings ist die Mietenübersicht nicht wirklich aktuell. Denn statt eine neue Umfrage bei Mietern durchzuführen, hat der Senat lediglich die Mieten des Mietspiegels von 2019 mit dem Verbraucherpreisindex fortgeschrieben.