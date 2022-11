Strom für Wärmepumpen Haushalte mit Wärmepumpen sind die Verlierer der Strompreisrally

Derzeit werden im Großhandel hohe Preise besonders für die Tageszeiten aufgerufen, in denen Wärmepumpen mehr Strom brauchen als der Rest des Haushalts. In den vergangenen zwölf Monaten holte daher der Preis für den Strom, den Wärmepumpen verbrauchen, deutlich gegenüber dem Preis für Haushaltsstrom auf. Dies belegen Zahlen von Verivox. So verteuerte sich Haushaltsstrom seit November vergangenen Jahres um 21 Prozent, bei Wärmestrom war es mit plus 41 Prozent fast doppelt so viel.