Stromanbieter-Ranking Die fairsten Stromtarife für Singles, Paare und Familien

Welche Anbieter nicht nur mit Tiefpreisen, sondern auch mit Konditionen und Service punkten, zeigt ein exklusives Ranking der WirtschaftsWoche (Siehe Tabelle auf der nächsten Seite). Dabei wurden für die 100 größten Städte die günstigsten Tarife ermittelt – je nach Verbrauch. Ins Ranking kamen aber nur kundenfreundliche Anbieter und Tarife. Bewertet wurden zum Beispiel Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist, Preisgarantien und deren Umfang, Kontaktmöglichkeiten und Onlineservices. Tarife mit Vorauskasse oder festen Abnahmemengen wurden ausgeschlossen. Sie haben ohnehin an Bedeutung verloren. Mussten Kunden vor zehn Jahren noch in 13 Prozent aller Tarife im Voraus bezahlen, sehen das aktuell nur noch zwei Prozent vor. Dafür schränken viele Anbieter Kündigungsrechte ein. So können Kunden bei einem Drittel aller Tarife beim Umzug nicht mehr einfach kündigen. Früher war ein Sonderkündigungsrecht hier die Regel. Allerdings kommen die Kunden weiter aus dem Vertrag, wenn der alte Anbieter am neuen Wohnort gar nicht liefern kann. Geht das dort nur zu höheren Preisen, können sie ebenfalls flüchten: über das Sonderkündigungsrecht bei Preiserhöhungen.