Studie: Büromieten steigen trotz Home-Office-Booms weiter

Insgesamt stiegen die Büromieten der Studie zufolge in 80 Prozent der untersuchten Städte. Die höchsten Mietpreissteigerungen gab es demnach 2021 mit einem Plus von 14,6 Prozent in Bremerhaven. Auch in Potsdam, Münster und Leipzig stiegen die Mieten überdurchschnittlich. Deutliche Rückgänge bei den Mieten gab es dagegen in Regensburg und Ludwigshafen.