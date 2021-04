Studie: Immobilienpreise in Deutschland klettern Anfang 2021 kräftig

Der deutsche Immobilienmarkt boomt in der Corona-Krise auch zum Jahresanfang weiter. Am stärksten stiegen im ersten Quartal 2021 bundesweit die Angebotspreise für Bestands-Eigentumswohnungen, wie am Dienstag aus einer Studie der Online-Plattform Immoscout24 hervorgeht. Hier lagen die Preise zwischen Januar und März um 5,2 Prozent höher als Ende 2020 und 12,7 Prozent über dem Niveau vor Jahresfrist.