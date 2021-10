Studie Investitionen am deutschen Immobilienmarkt auf Rekordniveau

In die Statistiken zu den Investmentmärkten sind auch Großabschlüsse eingeflossen, an denen die Beratungsunternehmen zum Teil selbst beteiligt waren. So begleitete BNP Paribas Real Estate nach eigenen Angaben das Ende Juli bekanntgewordene Milliarden-Geschäft im Frankfurter Bankenviertel. Dabei kauften die Immobilien-Tochter der Allianz und die Bayerische Versorgungskammer (BVK) gemeinsam für 1,4 Milliarden Euro einen der vier im Bau befindlichen Türme des Hochhaus-Komplexes „Four“.



CBRE wiederum begleitet den Verkauf von Tausenden Wohnimmobilien in Berlin und Hamburg von dem schwedische Unternehmen Akelius an den ebenfalls schwedischen Rivalen Heimstaden.



