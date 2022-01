Studie: Rekordniveau 2021 bei Immobilieninvestments in Deutschland

Der Analyse zufolge gab es 2021 auf dem Immobilienmarkt 168 Großtransaktionen oberhalb der Schwelle von 100 Millionen Euro. Davon entfielen 79 auf Investments in Büroimmobilien, 41 auf Investments im Bereich Wohnimmobilien. Das Transaktionsvolumen bei Wohnimmobilien lag bei 49 Milliarden Euro – ein Plus von 145 Prozent. Geschäfte mit Büroimmobilien erzielten ein Volumen von 30,5 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von elf Prozent entspricht. „Investoren haben trotz der pandemiebedingten Verlagerung der Büroarbeit in das Homeoffice großes Vertrauen in diese Assetklasse“, meint Klein. Das werde auch durch die gegenwärtige Erholung an den Bürovermietungsmärkten bestätigt.