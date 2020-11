Studie: Wohnen in Deutschland Speckgürtel wird attraktiver

Selbst solche Preise schrecken Umzugswillige nicht ab, denn in der Stadt müssten Familien laut Studie noch deutlich mehr für Wohneigentum zahlen. In München etwa kostet demnach eine Eigentumswohnung im Schnitt 7220 Euro pro Quadratmeter. Die hohen Preise in München und anderen Großstädten seien vor allem auf die geringe Bautätigkeit zurückzuführen, so Voigtländer. In Köln beispielsweise werde nur halb so viel gebaut wie nötig wäre. Deutschlandweit liegt die Quote laut Studie bei 83 Prozent.