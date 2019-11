Suche nach der besten Dämmmethode Welche Wärmedämmung ist die beste?

Hinsichtlich des Einspareffekts ist bei Dämmstoffen der Wärmedurchgangskoeffizient, der sogenannte U-Wert entscheidend. Er gibt den Energiebedarf an, der für ein Bauteil nötig ist, um einen Temperaturunterschied von einem Grad zwischen beiden Seiten des Dämmstoffs aufrecht zu erhalten. Der U-Wert wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m²K) angegeben. Je niedriger der U-Wert eines Dämmstoffs ist, umso besser verhindert er also Wärmeverluste und umso weniger muss geheizt werden.