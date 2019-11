Suche nach der besten Dämmmethode Welche Wärmedämmung ist die beste?

Eine Dämmmaßnahme ist, vereinfacht ausgedrückt, dann sinnvoll, wenn sie vier Kriterien erfüllt: Sie muss erstens technisch machbar sein, zweitens effizient Energie einsparen, drittens ökologisch möglichst unbedenklich sein und viertens nicht zuletzt so kalkuliert, dass sich die Kosten in einem annehmbaren Zeitraum durch die Energieersparnis amortisieren.



Das Problem: Es gibt geschätzt 200 verschiedene Dämmmaterialien; allein für die nachträgliche Wärmedämmung von Altbauten sind rund 80 Verfahren im Einsatz. Ohne fundiertes Hintergrundwissen, handwerkliche Praxiserfahrung und realistische Kalkulation ist es sehr schwer, die richtige Lösung für ein einzelnes Objekt auszumachen.



Die verschiedenen denkbaren Maßnahmen zur Wärmedämmung müssen dafür auf jedes Gebäude individuell zugeschnitten werden, ausgehend von dessen baulichem Zustand und den Ansprüchen der Bewohner. Es hilft also, zumindest fachkundigen Rat hinzuzuziehen und sich schon vor Beginn der Wärmedämmmaßnahme über verschiedene Methoden, Materialien und Kosten zu informieren. So vorbereitet führen auch die Gespräche mit Handwerksfirmen oder Energieberatern eher zum Erfolg.