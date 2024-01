Tausende Anleger betroffen Wie geht es weiter beim Immobilienfinanzierer One Group?

Konkret geht es um die Produkte Deutschland 7 und 8 sowie Europa 9 und 10 aus der ProReal-Serie. Über sie sollen Wohnungsbauprojekte in deutschen und österreichischen Metropolen mitfinanziert werden. Anleger haben über die One Group dabei in nachrangige Namensschuldverschreibungen investiert. Das eingesammelte Kapital wurde über eine Pooling-Gesellschaft an Projekte der Muttergesellschaft Soravia weitergereicht.