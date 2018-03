Vonovia, Deutsche Wohnen und LEG wollen 20.000 Wohnungen bauen

Die Düsseldorfer LEG als Nummer drei der Branche verweist auf „rund 1000 Wohnungen, die wir in den kommenden zwei bis drei Jahren auf eigenen Grundstücken bauen und somit bestehende Quartiere nachverdichten könnten“. 51 davon in der autofreien Siedlung Gartenstadt in Münster sind bald bezugsfertig. Zwei Neubauprojekte mit insgesamt 800 Wohnungen sind in Essen und Köln aktuell in der Planung. Mit genauen Zeitangaben allerdings ist die weitgehend auf NRW fokussierte LEG „vorsichtig, da die Abstimmungen mit den zuständigen Kommunen erfahrungsgemäß eher langfristiger Natur sind“.