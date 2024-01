Technologie Nokia investiert 360 Millionen in Chip-Design in Deutschland

17. Januar 2024 | Quelle: dpa

Nokia gehört zu den führenden Anbietern von Mobilfunk-Infrastruktur weltweit. Bild: Bild: dpa

Nokia will insgesamt 360 Millionen Euro an den Standorten Ulm und Nürnberg vor allem in Chip-Design investieren. Das kündigte der finnische Mobilfunkausrüster an.