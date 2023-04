Teil 1: Energetische Sanierung Soll die Heizung raus? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Hermes: Als Erstes schaue ich auf mein Gebäude. In welchem Zustand ist es? Aus welchem Baujahr stammt es? Bei Gebäuden aus den 1990er-Jahren ist in der Regel alles in Ordnung. Wenn das Gebäude hingegen aus den 1980er-Jahren oder früher stammt, sollte ich genauer hinschauen. Gibt es einen Instandhaltungsstau? Wenn da absehbar Schritte nötig sind, sollte ich einen Energieberater einschalten. Der Berater sagt mir, was energetisch möglich ist und wie das im Gebäude umgesetzt werden kann. Wenn dann noch definiert wird, wohin man mit dem Gebäude in 20, 30 Jahren will, kann man einen Fahrplan festlegen. Manchmal ist nur ein Teil defekt, etwa das Dach. Wenn dann aber schon ein Gerüst steht, ist es sehr sinnvoll, auch andere Sachen zu erledigen, weil sonst in ein paar Jahren beispielsweise Fenstertausch oder Fassadensanierung anstehen, die dann mit Zusatzkosten verbunden wären.



Lesen Sie auch: So behalten Sie den Überblick – und entwerfen einen Plan für die Sanierung Ihrer Immobilie