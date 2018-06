Das Geld an den Fertigbauer sollte später nicht in wenigen Tranchen oder gar auf einmal fließen, sondern mithilfe eines Zahlungsplans. Dabei sollten etwa zehn bis 30 Einzelzahlungen an die Bauleistungsabschnitte gekoppelt werden, wobei immer nur das gezahlt wird, was tatsächlich abgeschlossen ist. Peter Burk, Autor des Ratgebers „Kauf und Bau eines Fertighauses“ der Verbraucherzentrale, rät, dass bis zum geschlossenen Rohbau nicht mehr als 60 Prozent der Bausumme gezahlt sein sollten. Zudem sollten Sie eine Schlussrate von mindestens fünf Prozent für nach der Bauabnahme übrigbehalten, um im Fall von Mängeln ein Druckmittel zu haben.