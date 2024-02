Teure Fernwärme „Vermieter müssen im Extremfall die Fernwärme-Rechnung übernehmen“

Was können private Fernwärmekunden tun?

Sie sollten ihre Fernwärmerechnungen im Zweifel nur noch unter Vorbehalt bezahlen. Am besten ist es, Daueraufträge zu kündigen und per Einzelüberweisung zu zahlen. Zudem sollten die Fernwärmekunden vorsorglich schriftlich Widerspruch gegen die Abrechnung des Versorgers einlegen. Andernfalls könnten die Ansprüche verjähren. In einem Rechtsstreit in Berlin gegen einen dortigen Fernwärmeanbieter waren bei fast allen möglichen Rückzahlungsansprüchen die Verjährungsfristen von drei Jahren abgelaufen. Da die Verbraucher auch hier über Jahre hinweg ohne Vorbehalt gezahlt und keine Einsprüche gegen die Abrechnungen eingelegt hatten, konnten schließlich zu viel gezahlte Gelder nicht mehr zurückgefordert werden.