Tiny Houses „Nur mit kleinen Häusern retten wir nicht die Welt“

WirtschaftsWoche: Herr Kampert, die Wohnungsnot ist besonders in Städten groß. Nun planen Sie in Dortmund ein „Tiny Village“, eine Siedlung aus besonders kleinen Häusern. Warum bauen Sie nicht einfach Mehrfamilienhäuser?

Gerald Kampert: Gegen Wohnungsmangel kann man nicht einfach mehr bauen. Es wird immer schwieriger, Bauflächen zu finden. Die Bürger wollen auch nicht, dass wir die letzten Grünflächen zubauen. Man muss sich erst einmal fragen, warum wir überhaupt einen Wohnungsmangel in den Städten haben. Eine wichtige Ursache ist, dass jede Person für sich immer mehr Wohnfläche beansprucht. Warum also nicht darüber nachdenken, wie viel Platz brauche ich eigentlich wirklich zum Wohnen?