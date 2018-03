Tool der Woche: Wohnungskosten sprengen die Budgets der Studierenden

In ostdeutschen Universitätsstädten sind Wohnheimplätze am günstigsten, etwa in Jena, Hall und Erfurt sind die Wohnungskosten nicht einmal halb so hoch wie in Frankfurt am Main. In Westdeutschland sind die Wohnheime in Dortmund und Würzburg mit 226 beziehungsweise 236 Euro Monatsmiete am günstigsten. Dort halten kirchliche Wohnheimbetreiber, so die Erklärung CBRE, die Preise niedrig.