Trotz Preisrückgang im Großhandel Warum Gas für Verbraucher erstmal nicht günstiger wird

Gleichzeitig greift die Bundesregierung in die Preisbildung am Gasmarkt ein. So werden in Deutschland rückwirkend zum Januar Privathaushalte bei Gas und Strom finanziell entlastet. Die Gas- und Strompreisbremse deckeln die Energiepreise für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Check24 hat ausgerechnet, dass ein Vier-Personen-Haushalt durch die Preisbremse in diesem Jahr um rund 1000 Euro entlastet wird. Das heißt, die Preissignale kommen zum Großteil bei den Verbrauchern gar nicht an.