TV-Kabelanschluss Wegfall des Nebenkostenprivilegs: Worauf Mieter achten sollten

Kritisiert wurde die Regelung in der Vergangenheit mehrfach, etwa von Mietervereinen oder Verbraucherschutzverbänden: Sie hemme etwa die Wahlfreiheit der Verbraucher und erschwere den Wettbewerb der Kabelnetzbetreiber. Außerdem zahlten Mieter laut Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg so teilweise zu viel oder gar doppelt. Etwa jene, die zwar in den Nebenkosten für den Kabelanschluss zahlen, ihn aber eigentlicht nicht nutzen. Oder solche, die zahlen, aber ihre Fernsehprogramme gar nicht über das Kabel, sondern etwa via Internet empfangen.