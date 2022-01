Übernahme: DIC Asset will Mehrheit an Gewerbeimmobilien-Investor VIB Vermögen

Der Frankfurter Gewerbeimmobilien-Investor DIC Asset will die Mehrheit am börsennotierten bayerischen Konkurrenten VIB Vermögen übernehmen. DIC Asset, die nach eigenen Angaben bereits gut zehn Prozent an der VIB hält, kündigte am Montag ein Teilangebot an, das ihr zu 51 Prozent der Anteile an dem Gewerbeimmobilien-Unternehmen aus Neuburg an der Donau verhelfen soll.