Übernahme: Franzosen kaufen Bürovermieter Godewind für knapp 700 Millionen Euro

Knapp zwei Jahre nach dem Start wird der Bürovermieter Godewind Immobilien für bis zu 696 Millionen Euro nach Frankreich verkauft. Der Immobilienriese Covivio aus Metz gab am Donnerstag ein Übernahmeangebot über 6,40 Euro je Aktie für das Frankfurter Unternehmen ab, wie beide Seiten mitteilten. Am Freitag notierte die Aktie daraufhin rund 15 Prozent im Plus.