Übernahme gescheitert: S-Immo-Hauptversammlung: Abschaffung von Höchstimmrecht abgelehnt

Im Ringen um die Abschaffung des Höchststimmrechts beim Wiener Immobilienkonzern S Immo muss sich der Großaktionär Immofinanz geschlagen gegeben. Bei der außerordentlichen Hauptversammlung der S Immo am Donnerstag wurde der Wegfall des Höchststimmrechts abgelehnt, wie S Immo mitteilte. Damit ist auch das Übernahmeangebot der Immofinanz an die S Immo in der derzeitigen Form gescheitert.