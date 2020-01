Übernahme: Immobilienkonzern Aroundtown sichert sich Mehrheit am Rivalen TLG

Der in Deutschland weitgehend unbekannte Gewerbeimmobilienspezialist ist im Nebenwerteindex MDax gelistet und hofft durch die TLG-Übernahme auf einen Aufstieg in den Dax. Aroundtown hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und ist vor allem auf den Hotel- und Büromarkt in großen europäischen Städten spezialisiert.