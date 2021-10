Übernahme So viele Anteile konnte sich Vonovia am Konkurrenten Deutsche Wohnen sichern

Der Immobilienriese Vonovia hat sich mit dem Ende der ersten Annahmefrist 60,3 Prozent am Konkurrenten Deutsche Wohnen gesichert. Eine weitere Frist beginne am 8. Oktober und ende am 21. Oktober, teilte Vonovia am Donnerstag mit. Dann könnten verbliebene Deutsche-Wohnen-Aktionäre ihre Papiere zu 53 Euro je Stück noch andienen.