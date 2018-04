Übernahme: US-Investor schließt Offerte für S Immo nicht aus

Bei der CA Immo will sich Starwood mit 26 Prozent beteiligen und bietet 27,50 Euro, bei der Immofinanz strebt der Investor einen Anteil von bis zu fünf Prozent an und bietet 2,10 Euro je Aktie. Immofinanz hatte in der Vergangenheit die Offerte als zu niedrig abgelehnt. Viscius bezeichnete die Gebote dagegen als „fair und attraktiv“. „Beide Aktien notieren in der Nähe unseres Angebotspreises. In den aktuellen Kursen ist etwas Fantasie enthalten.“ Am Donnerstag notierten die Immofinanz-Aktien bei 2,12 Euro, die CA-Immo-Papiere kosteten 27,44 Euro.