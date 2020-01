Überraschende Studie Mieten in den meisten Kreisen günstiger geworden

Denn genauso, wie der Immobilienboom schon viele Jahre andauert, begleitet die Deutschen auch der Jobboom schon lange – und mit ihm eben steigende Löhne. So ist der Median-Bruttolohn von 2014 bis 2018 um fast zehn Prozent gestiegen, wie das IW vorrechnet. Den derzeit aktuellsten Daten von 2018 zufolge verdienen jeweils die Hälfte der Deutschen mehr beziehungsweise weniger als 3312 Euro brutto im Monat. Die Mieten wiederum stiegen im selben Zeitraum deutschlandweit „nur“ um 8,5 Prozent.



Weit weniger überraschend ist, dass es hier innerhalb Deutschlands enorme Unterschiede gibt. So blieben die Mieten vor allem in den neuen Bundesländern niedrig, während sie in den meisten Großstädten, aber auch in weiten Teilen Bayerns und Baden-Württembergs deutlich anstiegen.