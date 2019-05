Überraschende Studie Sind Immobilien in Wirklichkeit günstiger geworden?

Doch es gibt einen Wermutstropfen: Um an die günstigen Konditionen der Beispiel-Rechnung zu kommen, brauchen Hauskäufer 20 Prozent Eigenkapital. In absoluten Summen bedeutet das angesichts der gestiegenen Kaufpreise, dass sie deutlich mehr eigenes Geld mitbringen müssen als noch 2007.



So entsprechen 20 Prozent Eigenkapital für ein durchschnittliches Einfamilienhaus in Berlin heute 120.000 Euro. Zehn Jahre vorher hätten noch 75.000 Euro gereicht, um auf 20 Prozent des Kaufpreises zu kommen.