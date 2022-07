Umfrage unter Immobilienexperten Was Makler und Co. für den Immobilienmarkt erwarten

Hinzu kommen die explodierenden Energiekosten, die Immobilienbesitzer wie auch Mieter gleichermaßen belasten. Schon jetzt ist der Gaspreis für Verbraucher doppelt so hoch wie zu Jahresbeginn – und Experten befürchten eine weitere Verdoppelung bis Ende 2022. All diese Trends werden befeuert durch den Krieg in der Ukraine.