Umfrage zum Wohnen im Alter Die stille Wohnraum-Reserve der Senioren

Allerdings seien Möglichkeiten und Bereitschaft zum Wechsel in kleinere Wohneinheiten je nach Bundesland und Altersgruppe sehr unterschiedlich. Die relativ größte Bereitschaft zeige sich in Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg, das größte Potenzial gebe es in den Städten Heilbronn, Salzgitter, Bremen und Saarbrücken. Am wenigsten Bereitschaft zum Wohnungswechsel zeigen die Babyboomer der Geburtsjahrgänge 1955 bis 1969. Ries ist jedoch überzeugt, das durch passgenaue Angebote und Immobilienprojekte attraktive Wohnalternativen geschaffen werden könnten. 54 Prozent der Deutschen könnten sich etwa Apartments mit besonderen Services für das Wohnen im Alter vorstellen, beispielweise mit zubuchbaren Dienstleistungen wie Wohnungs- und Wäschereinigung, Einkaufshilfen oder Notfallüberwachung. Das Interesse an diesen sogenannten Serviced Apartments ist laut Studie gerade dort am größten, wo auch die Umzugsbereitschaft am höchsten ist, also in Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen.