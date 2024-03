Umwandlung von Immobilien Wohnungen statt Büros: Ist das die Rettung?

Obwohl die Immobilienbranche naturgemäß sehr träge ist, prüfen Investoren und Entwickler vermehrt, leerstehende Büros in Wohnungen umzuwandeln. „Manche setzen das auch bereits um“, sagt Helge Scheunemann, Head of Reserach Deutschland beim Immobiliendienstleister JLL. Sein Team hat im vergangenen Jahr errechnet, dass allein durch Umwandlung in den sieben größten deutschen Städten innerhalb kurzer Zeit 20.000 Wohnungen entstehen könnten – konservativ geschätzt. Das würde den jährlichen Bedarf um rund ein Viertel in den Metropolen senken. In Düsseldorf oder Stuttgart ist das Potential besonders groß.