Unheimliche Vermittler-Schwemme Darum gibt es plötzlich so viele Makler

Frage an Michael Voigtländer, Immobilienexperte des Wirtschaftsforschungsinstituts IW Köln: Wie kann das sein? „Die Zahlen überraschen mich nicht“, sagt Voigtländer, schließlich mache das Mietgeschäft nur einen Bruchteil der Einnahmen eines Maklers aus. Bei einer Kaltmiete von 500 Euro bekam er netto in der Regel 1000 Euro.



Das richtig große Geld hingegen gibt es bei Kaufverträgen. Bekommt ein Makler bei einem Immobilienverkauf die gängigen sechs Prozent netto, so sind das schon bei einer 200.000-Euro-Immobilie satte 12.000 Euro. Bei den Preisen, die heute in Deutschlands Großstädten aufgerufen werden, kommt er so leicht auf einen höheren fünfstelligen Betrag – für eine einzige Transaktion.