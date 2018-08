Uni-Städte Die Politik jagt Studenten in die Wohnungsfalle

Da sich Studentenapartments an Bafög-Empfänger und andere wenig betuchte Studenten richten, dürfen ihre Mieten das Bafög-Wohngeld von 280 Euro möglichst nicht überschreiten. Zimmer zu solch niedrigen Mieten anzubieten, lohnt sich jedoch für keine Wohnungsbaugesellschaft – zumindest auf dem freien Markt. Zu hoch sind die Bau-und Grundstückskosten. “Wir brauchen Förderungen vom Land, um das anbieten zu können”, sagt Markus Beugel von der Wohnungsbaugesellschaft GBI. Ist die Förderung hoch genug, garantiere er auch gerne die günstigen Mietpreise. Sein Lieblingsbeispiel für gute Förderbedingungen ist Bayern. Das Land ist einer der Spitzenreiter in Sachen Förderung. 32.000 Euro pro Apartment winken demjenigen, der ein Studentenwohnheim baut und Kaltmieten von 200 Euro pro Wohnheimplatz garantiert. Zu den 200 Euro kommen in der Regel noch Kosten für Möblierung, Strom, Heizung und Internet hinzu. Die Wohnungsbaugesellschaft GBI kommt so auf eine Warmmiete von 300 Euro. Das ist etwa halb so viel wie ein WG-Zimmer in München kostet.