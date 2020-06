Urlaub in Corona-Zeiten Hier kassieren Ferienhausvermieter die höchsten Übernachtungspreise

Am günstigsten urlaubt man in einem Ferienhaus im Osten: Durchschnittlich 50 Euro pro Nacht verlangen Vermieter in Sachsen, 58 Euro sind es in Thüringen. Reisende, die auch diesen Sommer nicht auf den Strandurlaub verzichten wollen, finden in Mecklenburg-Vorpommern preiswerte Angebote: Mit 59 Euro pro Nacht schlafen Sparfüchse in Ferienhäusern an der Ostsee deutlich entspannter als auf den sündhaft teuren Nordseeinseln. 180 Euro verlangt der teuerste Vermieter in Mecklenburg-Vorpommern – also nur in etwa die Hälfte von dem, was ein Besucher des teuersten inserierten Ferienhauses in Schleswig-Holstein hinblättern muss.