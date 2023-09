USA: Steigende Immobilienpreise drücken die Kauflaune – US-Eigenheimverkäufe sinken

Im Zuge der Zinserhöhungen in den USA sind auch die Hypothekenkosten stark gestiegen. Die Zentralbank will die starke Teuerung eindämmen und hat dazu die Zinsen seit Anfang 2022 kräftig erhöht. Am Mittwoch beließ die Federal Reserve den Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent und signalisierte, noch längere Zeit einen straffen geldpolitischen Kurs steuern zu wollen.