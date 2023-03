Verbot für Öl- und Gasheizungen „Das Gasheizungsverbot wird ein Rohrkrepierer“

Theorie trifft auf Realität: Der Hamburger Sanierungsspezialist Thomas Rolf Hermes nimmt derzeit an den Anhörungen in Berlin zur Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) teil. Besonders heiß wird das Verbot des Einbaus neuer Öl- und Gasheizungen von 2024 an diskutiert. Bis Ende 2044 sollen alle Heizungen mit fossilen Brennstoffen aus deutschen Wohngebäuden verschwinden. Von 2045 an wären sie verboten. Derzeit werden 75 Prozent aller Wohnungen in Deutschland mit Gas oder Heizöl geheizt.