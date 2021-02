Verbotsdebatte ums Einfamilienhaus Schon heute gängelt die Politik die Hauskäufer

In Hamburg-Nord werden in neuen Bebauungsplänen keine Einfamilienhäuser mehr vorgesehen, der Bezirksamtsleiter vor Ort kommt von den Grünen. Darüber spricht mittlerweile ganz Deutschland. In einem Interview mit dem „Spiegel“ musste Fraktionschef Anton Hofreiter schon betonen, dass die Grünen nicht die eigenen vier Wände verbieten wollen. Tatsächlich schlug er auch – anders als nun teils behauptet – kein generelles Verbot neu gebauter Einfamilienhäuser vor. Doch bei neu entstehenden Baugebieten, vor allem im städtischen Raum, sollten die freistehenden Häuser kaum noch vorkommen, wenn es nach Hofreiter geht. „Einparteienhäuser verbrauchen viel Fläche, viele Baustoffe, viel Energie, sie sorgen für Zersiedelung und damit auch für noch mehr Verkehr“, so Hofreiter gegenüber dem „Spiegel“. In Zeiten von Klimakrise und Artensterben sei Skepsis gegenüber dieser Wohnform angebracht.