Eng verwandt hiermit ist ein weiterer häufiger Fehler: Bauherren übersehen, dass deutlich mehr Kosten anfallen, als das attraktive Angebot im Fertighaus-Katalog suggeriert. Bis zu einem Drittel des Preises müssten Fertighauskäufer bei schlechter Vorbereitung mehr zahlen als im Ursprungsangebot angegeben, schätzt Burk. Grund ist, dass die Standardangebote der meisten Anbieter eben kein schlüsselfertiges Haus umfassen. Zum einen beginnt das Leistungsspektrum erst ab der sogenannten OK, also der Oberkante Bodenplatte. Das heißt im Umkehrschluss, dass der Bauherr sich um die Bodenplatte oder gar einen Keller, so der denn gewünscht ist, selbst kümmern muss, mit den entsprechenden Kosten. Zum anderen kümmert der Fertighausanbieter sich in der Regel nicht um die Anschlüsse wie etwa Wasser oder Strom. Das muss der Bauherr in Eigenregie erledigen – und bezahlen.