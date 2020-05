Vergabe von Baukrediten Von wegen Corona-Blues: Der Immobilien-Boom zieht weiter an

Auch der größte Baukreditvermittler Deutschlands, die Interhyp, wird weiterhin von Kaufwilligen überrannt. Im März und April sei die Nachfrage gar noch etwas höher gewesen als zuvor, berichtet CEO Jörg Utecht: „Das Interesse an Baukrediten ist damit weiterhin sehr groß.“

Unter den wenigen Instituten, die Zahlen preisgeben, sind die Deutschen Sparkassen – und diese Zahlen haben es in sich. Demnach erleben sie derzeit einen regelrechten Kreditboom, wie zuerst die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete. Vorläufigen Daten zufolge hat der April den auch schon sehr guten Wert des Vorjahres noch einmal weit hinter sich gelassen: In nur einem Monat vergaben die Sparkassen 5,5 Milliarden Euro an neuen Krediten und damit 12,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Bestand privater Wohnungsbaukredite wuchs damit um 1,2 Milliarden Euro auf 326 Milliarden Euro.